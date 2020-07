Tataru: Alegerile locale pot fi organizate pe 27 septembrie, cu respectarea unor reguli

Alegerile locale pot fi organizate pe 27 septembrie, însă cu respectarea unor reguli care au fost cerute încă din 15 mai - fără aglomeraţie, purtarea măştii, dezinfectant în secţia de vot, a declarat marţi seară ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, potrivit Agerpres."Pot fi (organizate alegerile locale - n.r.), cu respectarea unor reguli, ceea ce cerem încă de când am început primele relaxări, de pe 15 mai. Fără aglomeraţie, cu mască, dezinfectant în secţie (de vot - n.r.). Opţiunea specialistului se aşază pe evoluţia din acel moment. Noi putem gestiona şi într-o singură zi (desfăşurarea alegerilor - n.r.) dacă se respectă regulile de distanţare, dacă avem o foarte bună organizare în secţie şi să gestionăm şi acel moment, a celor aflaţi în izolare sau în carantină, unde trebuie să existe o urnă mobilă", a afirmat Tătaru la Digi 24.În context, el a adăugat că pandemia a fost gestionată bine "atâta timp cât nu a existat factorul politic"."Suntem într-un moment medical, haideţi să nu facem politică. Cred că oamenii au putut vedea că atâta timp cât nu a existat acest factor politic, cât am decis şi am gestionat această pandemie, am gestionat-o bine. Sfârşitul lunii mai şi prima săptămână din iunie, ajunsesem să avem 120 de cazuri noi de la o zi la alta, astăzi suntem la 1.151, aproape 1.200 de cazuri, în contextul în care au urmat nişte momente în care neîncrederea, bagatelizarea a tot ce a însemnat acea perioadă, instigarea la nerespectarea unor reguli, nerecunoaşterea unei pandemii sau un vid legislativ de aproape trei săptămâni au dus la momentul în care ne aflăm", a susţinut Tătaru.