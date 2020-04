Tataru: Am luat decizia sa dam ordin ca managementul Spitalului Focsani sa fie asigurat de cadre medicale militare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, luni, că a decis, împreună cu ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, să fie dat un ordin prin care managementul Spitalului Judeţean Focşani să fie asigurat de cadre militare medicale, pe perioada stării de urgenţă. "Ca primă intenţie, având în vedere că tot managementul spitalului judeţean este infectat cu COVID-19 - managerul şi ceilalţi sunt contacţi, am luat decizia împreună cu ministrul Apărării să dăm un ordin de misiune în care managementul pe o perioadă a stării de urgenţă să fie asigurat de cadre militare medicale venite din ţară de la Spitalul din Braşov, precum şi de aici de la spitalul militar", a declarat ministrul Sănătăţii. Potrivit acestuia, va fi testat întregul personal al spitalului judeţean, precum şi cel de la ambulanţă. "Vreau să fac o evaluare a spitalului militar să vedem dacă putem reloca pacienţi în acest spital, în măsura în care reuşim, să izolăm tot ce înseamnă spitalul judeţean, în funcţie de secţie şi de patologia ei. Avem în acest moment început un proces de evaluare a întregului personal şi va fi testat întregul personal de la spitalul judeţean, precum şi de la staţia de ambulanţă", a spus ministrul Tătaru. El a informat că, în următoarea perioadă, vor fi realizate verificări la Direcţia de Sănătate Publică. "Consider că a fost o anchetă epidemiologică care a scăpat de sub control sau nu a fost suficient evaluată. Rămâne ca această anchetă să fie reluată pentru fiecare caz în parte şi fiecare caz confirmat va naşte o altă anchetă epidemiologică", a adăugat ministrul Sănătăţii. Tătaru a criticat faptul că managerul Spitalului Judeţean Focşani s-a autoizolat voluntar într-un hotel, după ce a fost confirmat cu COVID-19. "Eu am avut o obiecţie din acest punct de vedere. Era un manager al unui spital în subordinea Ministerului Sănătăţii. Puteam eu ca ministru al Sănătăţii să fiu anunţat, (...) ca noi, ca şi minister, să putem gestiona această criză. Faptul că a plecat într-o locaţie care nu este unitate medicală este iar o problemă", a afirmat Nelu Tătaru. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)