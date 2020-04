Tataru - apel la mobilizare: Suntem cu totii - medici, asistente, personal medical - in aceasta lupta contracronometru

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a făcut vineri un apel pentru mobilizarea personalului medical, în contextul epidemiei de coronavirus, afirmând că este un moment dificil în care trebuie să-şi onoreze meseria pentru a salva vieţi. "Stimaţi colegi de breaslă, fraţii mei, România are nevoie de voi. Suntem cu toţii - medici, asistente, personal medical - în această luptă contracronometru. Este un moment dificil în care trebuie să demonstrăm din nou că ne onorăm meseria ca să salvăm vieţi, că oamenii se pot baza pe noi. Este un moment dificil. Medicina românească întotdeauna europeană, niciodată izolată, chiar şi înainte de 1989, nu a clacat. A demonstrat că poate face faţă perioadelor grele. Personalul din sistem a ştiut să se mobilizeze şi să-şi adune forţele atunci când a fost nevoie de el. Este timpul să o facem din nou. Eu voi fi aici, alături de voi, cât va fi nevoie de mine, indiferent ce va urma. Fiţi alături de mine, pentru pacienţii noştri, aşa cum aţi ştiut să fiţi întotdeauna! Ştiu de ce aveţi nevoie, pentru că am fost alături de voi şi voi continua să merg în spitale, pentru a evalua situaţia la faţa locului. Nu sunteţi singuri!", a transmis Nelu Tătaru colegilor de breaslă. El a afirmat că echipa Ministerului Sănătăţii lucrează 24 de ore din 24 pentru a grăbi şi a găsi resursele de care este nevoie şi pentru a lua măsurile adaptate fiecărei situaţii în parte. "Acest virus ne-a schimbat radical viaţa. Nu doar în România, ci în toată lumea se resimt presiune, teamă şi consecinţele răspândirii lui. Cu toţii ne întrebăm cât va dura şi când vom putea reveni la ceea ce am fost acum două luni, ceea ce consideram atunci normalitate. Nimeni nu are încă răspunsul acestor întrebări, dar ceea ce vedem cu toţii este că doar împreună, solidari putem merge mai departe. (...) Este bine-venită şi dorită implicarea mai activă a sistemului medical privat, care trebuie să completeze efortul susţinut al serviciului public, mult prea solicitat. Echipa Ministerului Sănătăţii lucrează 24 de ore din 24 pentru a grăbi şi a găsi resursele de care este nevoie şi pentru a lua măsurile adaptate fiecărei situaţii în parte", a spus ministrul. Acesta a făcut un apel şi către cetăţeni să respecte măsurile impuse. "Sunt luate pentru a vă proteja viaţa şi sănătatea, nu pentru a vă îngrădi drepturile. Staţi în casă cât mai mult posibil. Cooperaţi cu autorităţile şi fiţi partenerii noştri în lupta cu această pandemie! Singuri nu vom reuşi. Doar împreună, uniţi şi responsabili putem să depăşim această criză", a arătat ministrul. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Guvernul României, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)