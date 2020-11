Tataru: Medicul ranit la Spitalul din Piatra Neamt va fi dus la un spital din Belgia

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă seara, la Leţcani, că medicul anestezist din Neamţ care a fost grav rănit în timp ce încerca să salveze pacienţii din incendiu va fi transferat în cursul dimineţii într-un spital din Belgia. "Medicul de la Piatra Neamţ, medicul de anestezie şi terapie intensivă Cătălin Denciu, va fi transferat de la aeroport în această seară de la Iaşi către Bucureşti, la Spitalul Floreasca, unde va fi evaluat şi tratat pentru arsuri. Mâine dimineaţă va merge în Belgia, la Spitalul Militar Reine Astrid, la Clinica de Arsuri. În această perioadă spitalul nu primea din exterior, dar am avut discuţii împreună şi cu premierul şi au acceptat transferul mâine dimineaţă", a afirmat Tătaru. Foto: (c) Diana Cimpoieşu/coordonator UPU-SMURD Iaşi Ministrul a precizat că a fost coleg de facultate cu medicul de la Spitalul din Piatra Neamţ şi este un adevărat profesionist. "Este un profesionist. Îl cunosc din facultate. Îşi face meseria, după cum aţi văzut în această seară, încercând să salveze pe acei pacienţi", a spus Nelu Tătaru. Foto: (c) Diana Cimpoieşu/coordonator UPU-SMURD Iaşi În incendiul izbucnit sâmbătă seara la secţia de ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ au murit zece persoane. Alte şapte persoane sunt în stare critică, printre care şi medicul ATI de gardă. Acesta a suferit arsuri grave pe 40% din corp. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Incendiu Neamţ/ Persoanele rănite urmează să fie transportate la Iaşi * Şapte persoane au decedat în urma incendiului de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ * Nelu Tătaru se va deplasa la Piatra Neamţ pentru evaluarea situaţiei de la Spitalul Judeţean * Incendii produse în spitale şi unităţi farmaceutice (cronologie 2010-2020) * Premierul-şedinţă de urgenţă la MAI cu Arafat şi responsabili ai IGSU pentru a superviza gestionarea efectelor incendiului de la Piatra Neamţ (surse) * Nelu Tătaru a ajuns la Piatra Neamţ; se va deplasa şi la Iaşi în noaptea de sâmbătă spre duminică * Bode: Am pregătit o aeronavă TAROM pentru un eventual transfer al medicului cu arsuri în afara ţării, dacă situaţia o va cere * Incendiu Neamţ/Patriarhul Daniel: Ne rugăm pentru odihna sufletelor celor decedaţi şi pentru însănătoşirea celor răniţi * Ciolacu: Medicul erou care a luptat pentru pacienţi să aibă parte de cel mai bun tratament