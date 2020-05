Tataru: Ritmul de imbolnavire este stabil. Inca nu am trecut de varful pandemiei in Romania

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca ritmul imbolnavirilor la nivel national este unul care se mentine constant, in jurul a 300 de noi cazuri zilnic, insa Romania nu a depasit varful pandemiei provocate de SARS-CoV-2. Tataru afirma ca regulile care vor trebui respectate dupa ridicarea starii de urgenta vor fi puse in dezbatere publica in viitorul apropiat.