Tataru: Spitalele suport-covid vor relua activitatea non-covid; pandemia este controlabila in acest moment

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în acest moment pandemia este controlabilă, iar spitalele suport-covid îşi vor relua activitatea non-covid odată cu reducerea numărului de bolnavi şi după o analiză realizată de direcţiile de sănătate publică. "Pandemia este controlabilă în acest moment, dar printr-o colaborare a noastră cu populaţia. Noi avem instrumentele, avem normele, dar populaţia trebuie să respecte aceste norme. Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă (...), avem o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600. Urmărind evoluţia de până acum, spiritul civic, normele de aplicare, hotărârile CNSU, mergem spre o evoluţie favorabilă. Deocamdată suntem pe o pată descedentă, chiar dacă alternează cu o zi sau două în care avem o creştere faţă de ziua precedentă, nu suntem într-o situaţie care să ne îngrijoreze. Dar trebuie respectate acele precauţii, iar populaţia trebuie să înţeleagă că orice măsură de relaxare se face gradual, progresiv, având şi nişte contramăsuri în situaţia în care evoluţia este nefavorabilă", a spus Tătaru, vineri seara, la Digi24. Potrivit ministrului Sănătăţii, în iulie-august viaţa ar putea reveni la o "cvasinormalitate", urmând pregătirile "în eventualitatea unui al doilea val şi la amploarea acestuia". "Pentru o eventuală fază doi, rămân aceleaşi spitale de fază 1, fază 2, de boli infecţioase şi pneumologie, rămân spitalele-suport în rezervă şi rămân spitalele de fază 3, care sunt cele judeţene şi care sunt cele mai complexe, cele mai dotate pentru patologia non-covid. Menţionez că şi cele care sunt suport-covid în acest moment, odată cu refacerea circuitelor, scăderea numărului de pacienţi sau ajungerea către zero, ele pot fi reaşezate spre o patologie non-covid. Vom lua decizii particulare pentru fiecare spital în parte. Am avut sesizări şi am avut şi cereri şi deja am indicat refacerea circuitelor şi îndreptarea spre patologie non-covid", a precizat Tătaru. Acesta a mai spus că a cerut tuturor DSP-urilor să facă o evaluare pentru fiecare spital care este suport în acest moment privind posibilitatea ca pacienţii covid să fie puşi într-un pavilion separat şi să fie redate activităţii non-codiv acele spitale suport. AGERPRES/(A -autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Tătaru, despre testarea COVID-19 la nivel naţional: Din iunie va fi un studiu de seroprevalenţă în fiecare judeţ * Tătaru: Se lucrează la INSP la reaşezarea, readaptarea protocolui de testare COVID-19 * Ministrul Sănătăţii: Este un obiectiv al meu de a depolitiza tot ce înseamnă management * Tătaru, despre cercetarea vaccinului anti-COVID de la Oncogen: Rezultatele, preluate pentru studii pe şoareci la Institutul 'Cantacuzino'