Tataru: Varful epidemiei de coronavirus, la jumatatea lui aprilie

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati.

Ministrul Sanatatii spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei de Covid-19 in a doua jumatate a lunii aprilie.

„Suntem in Romania intr-un moment in care preconizam un varf al acestei pandemii spre a doua jumatate a lunii aprilie, cu un numar mediu de cazuri in jur de 10.000 dar trebuie sa ne gandim ca acest numar poate fluctua in functie de evolutia ulterioara si a respectarii anumitor reguli pe care trebuie sa ni le impunem. (...)

Daca avem un varf lin, atunci avem si o cadere mai lina, cu posibilitatea unui varf mai mic in toamna, dar deja suntem imunizati ca si indivizi si atunci el va fi un varf foarte mic, avand in vedere ca poate in sase luni vom avea si acel vaccin. Daca avem un varf foarte ascutit atunci vom avea si efecte nefaste cu cazuri critice si cu destul de multe decese” a afirmat Nelu Tataru.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.