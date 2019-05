Tavi Clonda a rupt tacerea! Ce a spus artistul despre cel de-al treilea copil cu Gabriela Cristea

Tavi Clonda si Gabriela Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tavi Clonda rupe tacerea! Fanii erau curiosi, iar artistul a vorbit intr-un final si despre cel de-al treilea copil cu Gabriela Cristea. Tavi Clonda si Gabriela Cristea au doua fetite superbe insa ca sa devina parinti… ei au facut multe sacrificii. Dupa venirea pe lume a micutei Thea Iris Selena, fanii insa s-au tot intrebat daca nu cumva in familia Clonda-Cristea va mai veni un urmas. Ei bine, artistul a rupt tacerea si a vorbit despre cel de-al treilea copil. „Cautam oferte pentru prima noastra vacanta in patru. Vrem sa plecam undeva. Cautam oferte acum, nu stim unde sa mergem. Vrem sa plecam in vacanta, sa schimbam putin energia, sa vedem si noi si altceva. ...