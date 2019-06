Taxa auto, in faza finala: ce se intampla cu banii romanilor

Taxa auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a adoptat un proiect de hotarare pentru a alimenta Fondul de mediu. Asta in vederea finalizarii restituirii taxei auto. Bugetul Ministerului Mediului va fi suplimentat cu 650 de milioane de lei din fondul de rezerva bugetara a Guvernului. Astfel, vor putea fi returnate in totalitate taxele incasate ilegal de la cetateni in ultimii zece ani la inmatricularea masinilor. Vestea a venit la putin timp dupa ce ANAF a anuntat ca in jur de 420.000 de contribuabili au primit intre 3 si 5 iunie suma totala de 700 de milioane de lei pentru taxele auto achitate intre 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017. Ministrul finantelor publice Eugen Teodorovici a explicat ca procesul de returnare a taxei auto este moment ...