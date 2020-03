Taylor Swift, desemnata cel mai bine vandut artist al anului 2019

Cântăreaţa Taylor Swift a fost desemnată de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) cel mai bine vândut artist al anului 2019, devansând nume ca Ed Sheeran, Billie Eilish şi The Beatles, potrivit news.ro.

Organizaţia care monitorizează industria muzicală la nivel global a transmis că cel de-al şaptelea album al lui Swift, „Lover”, care a fost lansat în august, a propulsat-o în fruntea listei anuale. Cântăreaţa americană s-a mai aflat în fruntea topului în 2014, anul în care a lansat albumul „1989”.

În afara lui Ed Sheeran, ceilalţi ocupanţi ai primelor zece locuri din lista IFPI colaborează cu Universal Music Group (UMG).

Taylor Swift (UMG) este urmată în top de Ed Sheeran (Warner), Post Malone (UMG), Billie Eilish (UMG), Queen (UMG), Ariana Grande (UMG), BTS (Big Hit/UMG/Sony), Drake (UMG), Lady Gaga (UMG) şi The Beatles (UMG).

În 2018, rapperul Drake a fost cap de listă. El a fost cel mai bine vândut artist al anului şi în 2016.

International Federation of the Phonographic Industry calculează vânzările în funcţie de consumul digital şi fizic în toate formatele.