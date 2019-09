Cântăreaţa Taylor Swift, lungmetrajul "Avengers: Endgame" şi serialul TV "Game of Thrones" se numără printre vedetele şi producţiile din industria de divertisment care au fost nominalizate miercuri seară la ediţia din acest an a premiilor People's Choice, informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter potrivit Agerpres.

Taylor Swift, Ariana Grande, Cardi Bi, "The Lion King", "Spider-Man: Far From Home", "Stranger Things", "The Walking Dead", "Riverdale" şi "This Is Us" au primit, de asemenea, nominalizări la categoriile principale ale acestor premii.La categoria "filmul anului 2019" au fost nominalizate producţiile cinematografice "Avengers: Endgame", "Toy Story 4", "Captain Marvel", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "The Lion King", "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", "Us" şi "Spider-Man: Far From Home".La categoria "cel mai bun serial TV din 2019", "Game of Thrones" va concura alături de "WWE Raw", "Stranger Things", "The Walking Dead", "The Big Bang Theory", "Riverdale", "This Is Us" şi "Grey's Anatomy".Grupul pop sud-coreean BTS a fost nominalizat la categoria "grupul anului 2019" alături de Blackpink, Jonas Brothers, 5 Seconds of Summer, Panic! At the Disco, CNCO, Imagine Dragons şi The Chainsmokers.La categoria "artistul anului 2019" vor concura cântăreţii Shawn Mendes, Post Malone, Ed Sheeran, Drake, Travis Scott, Khalid, Lil Nas X şi Bad Bunny.Cântăreţele Ariana Grande, Taylor Swift, Cardi B, Halsey, Billie Eilish, Miley Cyrus, Camila Cabello şi Pink au fost nominalizate la categoria feminină echivalentă - "artista anului 2019".Fanii vor putea să voteze câştigătorii celor 43 de categorii de premii, care vor recompensa producţii cinematografice, producţii TV, reprezentanţi ai industriei muzicale şi celebrităţi din cultura pop.Procedura de votare (accesibilă pe site-ul acestor premii, pe Twitter şi pentru anumite categorii pe platforma Xfinity X1) a început miercuri şi se va derula până pe 18 octombrie. Voturile exprimate în fiecare zi de marţi din acest interval vor avea o pondere dublă.Gala People's Choice Awards va avea loc pe 10 noiembrie în Santa Monica, un oraş din statul american California.