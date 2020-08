Taylor Swift, primul artist care conduce simultan topurile americane ale albumelor si single-urilor dupa prima saptamana de la lansare

Cântăreaţa Taylor Swift a devenit primul artist care conduce simultan topurile americane ale albumelor şi single-urilor la finalul primei săptămâni de la lansare, după ce melodia „Cardigan” a debutat pe primul loc în Billboard Hot 100, cu 34 de milioane de accesări online şi 71.000 de decărcări vândute, potrivit news.ro.

Piesa este inclusă pe „Folklore”, care a debutat, la rândul lui, în fruntea Billboard 200 şi care a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album din ultimul an, de la „Lover” lansat de cântăreaţa americană la finalul lunii august 2019.

Noul disc al lui Swift, lansat pe 24 iulie, este al şaptelea album al ei care ajunge în fruntea clasamentului. „Folklore” a fost vândut în 846.000 de unităţi, în Statele Unite, în săptămâna încheiată pe 30 iulie, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Şaisprezece piese de pe album au intrat în Hot 100, iar alături de „Cardigan” între primele zece se află „The 1”, care a debutat pe locul al patrulea, şi „Exile”, colaborare cu Bon Iver care a debutat pe locul al şaselea.

„Cardigan” este al 1.106-lea single clasat pe primul loc în Billboard Hot 100 în cei 62 de ani de la lansarea topului.

Swift a devenit astfel primul artist din toate timpurile care s-a clasat simultan pe primul loc în Billboard 200 şi Billboard Hot 100 după prima săptămână de la lansare.

Billboard 200 a debutat pe 24 martie 1956, iar Hot 100, pe 4 august 1958.

„Cardigan” este al 41-lea cântec care debutează pe prima poziţie în Hot 100 şi este al doilea pentru Swift, după „Shake It Off" (6 septembrie 2014).

Taylor Swift este al şaptelea artist cu mai mult de o intrare în fruntea Hot 100, după Justin Bieber, Mariah Carey, Drake şi Ariana Grande - cu câte trei, Travis Scott şi Britney Spears - cu câte două.

Pentru Swift, „Cardigan” este al şaselea single clasat în funtea topului, după „We Are Never Ever Getting Back Together" (2012), „Shake It Off” (2014), „Blank Space" (2014), „Bad Blood" feat. Kendrick Lamar (2015), „Look What You Made Me Do" (2017).

The Beatles a înregistrat cele mai multe poziţionări în fruntea Hot 100, cu 20 de piese. Între cântăreţe, Mariah Carey deţine recordul, cu 19 piese.

„Cardigan” a detronat „Rockstar” al lui DaBaby, colaborare cu Roddy Ricch, care ocupa prima poziţie de şapte săptămâni. „Whats Poppin” al lui Jack Harlow, colaborare cu DaBaby, Tory Lanez şi Lil Wayne, s-a clasat pe locul al treilea, în coborâre o poziţie.