Te-ai intrebat vreodata cata cafea trebuie sa bei? Specialistii au gasit raspunsul

cafea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost elaborat un nou studiu legat de consumul zilnic de cafea, autorii dorind sa raspunda la vesnica intrebare: cate cafele pot fi baute intr-o zi fara a afecta starea de sanatate. Construindu-si concluziile pe baza informatiilor adunate si a experimentele efectuate, expertii au stabilit ca numarul cafelelor consumate nu ar trebui sa depasasca doua pe zi. In schimb, persoanele care, in cadrul experimentului efectuat, au consumat sase cafele pe zi au prezentat un risc cu 22% mai ridicat de a dezvolta afectiuni cardio-vasculare. Dieta cu pepene verde! Slabesti rapid in doar cinci zile Trebuie precizat ca specialistii au analizat inclusiv persoanele care nu consuma cofeina, iar acest grup de participanti a avut ...