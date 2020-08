"Te iubesc Liban!", transmite in araba Macron pe Twitter

Presedintele francez Emmanuel Macron, care a efectuat o vizita la Beirut, in urma exploziilor soldate marti seara cu 145 de morti si 5.000 de raniti in capitala libaneza, pentru a-si exprima "prietenia" si a indemna Guvernul tarii la reforme, a fost acuzat de amestec in afacerile interne ale Libanului in Franta, de catre La France insoumise (LFI) si Rassemblement national (RN, extrema dreapta), relateaza BFMTV.