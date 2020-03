Teapa luata de aceasta femeie din Teleorman. Ce a descoperit despre Loganul proaspat cumparat de la un samsar

teapa luata de aceasta femeie din teleorman

Cristina Stan, femeia din imagine, a fost tepuita de un samsar de masini dupa ce a decis sa isi cumpere acel Logan alb. Ea a povestit in cadrul unui interviu ce a descoperit la scurt timp dupa ce a platit cei 12.600 pe noul autoturism al familiei si a facut un apel catre toti romanii, dar si catre autoritati.

Ce a descoperit o femeie din Teleorman despre Loganul proaspat cumparat de la un samsar

Originara din Teleorma, Cristina Stan a tras un semnal de alarma si ii avertizeaza pe toti cei care voi sa isi cumpere o masina de pe Internet. Femeia ii indeamna pe toti sa fie insotiti de un mecanic atunci cand se decid sa achizitioneze un autoturism pentru a nu se trezi in situatia ei sau mai grav. Potrivit marturisirilor sale, ea a cumparat in urma cu o luna de pe OLX o Dacia Logan MCV. Masina era prezentata de vanzator cu un rulaj de 135.000 km, fiind fabricata in 2010. In realitate insa, Loganul MCV alb avea 800.000 in bord! Si, dupa un drum scurt, acesta a cedat si nu mai poate fi folosit.

“Am dat 12.600 de lei pe ea, am facut actele cu un domn mai in varsta care locuieste in comuna ilfoveana Cornetu si s-a prezentat ca angajat in Armata. Am cumparat-o repede pentru ca sotul se grabea sa plece cu ea in Germania, am dus-o la service unde ni s-a spus ca are multe probleme, inclusiv la frana si directie. Am apucat sa mergem cu ea 50 km si s-a stricat definitiv. Nu mai functioneza motorul”, a povestit Cristina Stan suparata, relateaza click.ro.

Masina a fost vanduta de trei ori in sapte luni

Indignata de ceea ce a patit, Cristina si sotul ei au inceput investigatiile. Asa au aflat ca Dacia respectiva apartinuse BGS pana in februarie 2019, cand a fost vanduta cu 2.200 de lei unei doamne, cu titlu de a fi radiata. Aceasta detine o afacere cu dezmembrari si urma ca masina sa fie vanduta pe bucati. Nu a mai ajuns la piese, ci, pe 18 iunie, a dat-o mai departe pe platforma, pentru ca avea ITP expirat din 2018, lui Cristian Ciornei, pentru 3.500 de lei.

Ultimul proprietar i-a dat masinii kilometrajul inapoi

Barbatul la randul sau a instrainat-o in septembrie, dar nu inainte sa o “ranjeze”. I-a dat inapoi kilometrajul si i-a facut IPT-ul a doua zi dupa ce a intrat in posesia ei.

“In baza celor de la RAR, masina este inregistrata, in 2016, cu 667.600 km la bord, cand i s-a facut ITP. Dupa care, in 2019, apare cu 135.970 km si ITP facut la un service autorizat. Asta in conditiile in care sigur are acum peste 800.000 km, reali”, mai spus Cristina Stan, femeia pacalita de un samsar de masini.

Declaratia celor de la RAR

“In acest moment se cauta toate rapoartele pentru a vedea ce defectiuni avea masina in momentul in care a ajuns la inspectia tehnica periodica. In orice caz, nu este treaba inginerului sa ia masuri atunci cand kilometrajul a fost dat inapoi. Daca masina este in buna stare de functionare, iar kilometrajul functioneaza, nu o poate respinge la ITP”, au declarat reprezentantii Registrului Auto Roman, conform sursei citata mai sus.

Problema este ca acest individ, are scoase la vanzare alte trei masini, de data asta pe site-ul carZZ.ro: un Hyunadai Getz, din 2004, un Ford Focus, din 2009, si un Fiat Qubo, din 2010. Cristina Stan a facut plangere penala pe numele individului pentru inselaciune, iar cazul a fost preluat de avocatul Adrian Cuculis.

