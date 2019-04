Teapa Prime Kapital! Mediul de afaceri dezvaluie intentiile afaceristilor din spatele proiectului de 200 de milioane de euro. Un cartier intreg va fi sufocat

Victor Semionov si Martin Slabbert google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Anuntul facut de Prime Kapital provoaca reactii in mediul de afaceri • Pe zece hectare din Zona Industriala ar urma sa fie construite locuinte si birouri • Specialistii in domeniu au precizat ca s-a actionat de fatada, din cauza unor investitori nerabdatori • Peste 15.000 de masini sunt estimate ca vor aparea in zona • "Nu poti sa vorbesti de un proiect serios, care este anuntat la presiunea fondului de investitii. Mai este un aspect important. In tara, cei de la Prime Kapital construiesc si vand imediat. In cazul de la Iasi exista un litigiu. Daca vor construi, vor da apartamentele ca sa scape de litigiu. Noii proprietari vor trebui sa-si bata capul&q ...