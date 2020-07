Teatrul bucurestean in 2020 - de la spectacolul clasic la reinventarea in timp de pandemie

Pandemia de coronavirus a schimbat total viaţa teatrului. Dacă la începutul anului sălile erau pline de spectatori, două luni mai târziu, odată cu decretarea stării de urgenţă, teatrele s-au închis, fiind nevoite să se adapteze noilor condiţii sanitare. Nimănui nu i-a fost uşor şi actorii, obişnuiţi cu public, cu aplauze, cu interacţiune directă, s-au văzut nevoiţi să continue altfel. Teatrele bucureştene au difuzat zeci de spectacole online pentru a-şi păstra publicul fidel, iar când au avut permisiunea de a juca în spaţii deschise actorii au savurat orice minut de întâlnire cu spectatorii. Despre cum s-au adaptat teatrele în pandemie, despre ce oferă publicului în perioada estivală şi despre planurile pe care le au până la sfârşitul acestui an instituţiile pe care le conduc au vorbit, în declaraţii acordate AGERPRES, managerii mai multor teatre din Capitală. *** Ion Caramitru - directorul Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale" Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Până în martie, când a fost decretată starea de urgenţă, TNB a înregistrat rezultate notabile, povesteşte Ion Caramitru, menţionând că în luna februarie a avut 27.300 de spectatori plătitori la spectacolele jucate în cinci săli, încasări de 1,3 milioane lei şi un coeficient de ocupare a sălilor teatrului de 78,9%. "Prima săptămână din martie a fost mai bună decât prima săptămână din februarie. După aceea a urmat oprirea absolută a activităţii şi aşteptarea, în pandemie, a verii, pentru că noi am luat concediu de odihnă mai devreme decât de obicei - aprilie şi mai -, ca să putem juca în vară - speram noi ca pandemia să se potolească - şi cum Teatrul Naţional are aer condiţionat în toate sălile, chiar unul dintre cele mai performante, nu era o problemă", a afirmat Caramitru. El a menţionat că a urmat trecerea în online, cu spectacole înregistrate şi "o suită impresionantă de Conferinţe ale Teatrului Naţional", iar din 15 iunie - deschiderea stagiunii estivale în aer liber, la Sala Amfiteatru amplasată pe acoperişul TNB. "Am reuşit ceea ce şi alte teatre au făcut, dar în ceea ce ne priveşte chiar cu succese notabile, să transmitem online spectacole înregistrate cele mai multe dintre ele şi o suită impresionantă de Conferinţe ale Teatrului Naţional. Partea online a mers foarte bine, iar în 15 iunie am deschis stagiunea estivală în aer liber, pe acoperiş, în Sala Amfiteatru care are 300 de locuri, dar, conform normelor, nu poate depăşi 60 - maximum 70 de locuri. Din 15 iunie şi până acum am jucat aproape seară de seară acolo. O singură seară nu am putut termina spectacolul din cauza unei ploi şi spectacolul a fost reprogramat", a declarat directorul TNB, mărturisind că se aşteaptă "reducerea pandemiei" pentru ca actorii să poată juca şi în interior. "Repetăm respectând normele de distanţare fizică, de purtare a măştilor şi de dezinfecţie, în aşteptarea unor vremuri mai bune", a precizat actorul. Ion Caramitru a amintit că actorii Teatrului Naţional au prezentat deja şi o premieră - "Jurnal de România. 1989", în perioada 24 - 26 iulie, următoarele reprezentaţii fiind programate pentru începutul lunii august, între 6 şi 9 august. "În 24 - 26 iulie, am avut o premieră, ceea ce este destul de rar în acest moment. Premiera se numeşte 'Jurnal de România. 1989'. Era un spectacol prevăzut în programul minimal al teatrului pentru a fi reprezentat în Sala Atelier. Cum sălile din interiorul teatrului nu pot fi deschise, ne-am gândit să o adaptăm pentru spaţiul în aer liber. A fost o idee foarte bună şi primele trei spectacole s-au bucurat de succes", a spus Caramitru, menţionând că mai există "încă trei titluri" care trebuie finalizate până la sfârşitul anului, dacă bugetul instituţiei, "care a scăzut sub jumătate", va permite acest lucru. Potrivit lui Caramitru, la TNB "se foloseşte matematica şi geometria" în respectarea normelor de distanţare. "S-a spus că între oameni trebuie să fie doi metri sau un metru şi jumătate, se respectă acest lucru. Dacă Sala Mare are 940 de locuri, respectând lucrurile vom avea 200 de spectatori în cel mai fericit caz, dar vom juca, nu stăm, dacă se dă drumul. Mai complicat este pe scenă, unde nu se poate juca cu mască şi lucrurile trebuie foarte bine gândite şi foarte bine realizate. Se poate, totul este posibil, dar nimeni nu poate prevedea ce se va întâmpla. Ceea ce au spus medicii şi pare verosimil, cum că sezonul rece înseamnă şi apariţia gripei sezoniere care are forme de semnalizare ca şi acest COVID, s-ar putea să avem surprize neplăcute. Eu, însă, sunt optimist, sper să se reducă şi să putem intra în sală", a declarat Ion Caramitru. *** Cristian Şofron - managerul Teatrului Odeon Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO "Teatrul Odeon şi-a continuat activitatea în condiţiile complicate prin care am trecut cu toţii. A avut o activitate importantă în online, nu a stat nimeni degeaba în această perioadă şi lucrurile astea cred că s-au văzut prin numărul mare şi foarte mare de persoane care au vizionat materialele Teatrului Odeon", a afirmat Şofron. El a spus că stagiunea estivală a demarat cu spectacole jucate la Grădina Herăstrău, unde sunt prezentate 12 spectacole. "Am început, în sfârşit, o parte a activităţii noastre, am început să jucăm, în aer liber, desigur, la Grădina Herăstrău. Avem 12 spectacole pe care le jucăm acolo - din ce ştiu eu este cel mai mare număr de spectacole al unui teatru care se desfăşoară în aer liber la Herăstrău. Avem şi multe alte veşti: în urmă cu câteva zile am încheiat repetiţiile la un spectacol, aşadar putem spune că am avut premiera, deşi nu am avut-o, un spectacol în regia lui Andrei Măjeri, pe un text al Adrianei Săvescu, un spectacol la care noi ţinem mult şi care credem că a ieşit foarte bine. Aşteptăm acum, cu mare nerăbdare, interes şi teamă, pentru că nu ştim când se va întâmpla să îl putem şi prezenta publicului. Titlul spectacolului este 'Kilometrul zero'. Mai avem un proiect absolut minunat, un proiect al AFCN-ului, sufletul acestui proiect este Adrian Damian, scenograful nostru, un proiect care îmbină, credem noi, absolut minunat tehnologia cu zona de teatru, cu actorii Teatrului Odeon. Este o 'nebunie minunată' pe care o să o prezentăm publicului în luna septembrie, sperăm noi, într-un alt loc, şi, tot în septembrie, sperăm să îl putem prezenta şi pe scena Majestic a Teatrului Odeon. Repet, pentru că mi se pare într-adevăr un eveniment, este un melanj, o combinaţie între aceste două feluri de a vedea lumea - tehnologia şi teatrul pur - împreună cu o zonă de coregrafie absolut minunată", a povestit managerul Teatrului Odeon. Cristian Şofron a menţionat că la Teatrul Odeon existau pregătite alte două - trei proiecte. "La toate avem această mare tristeţe pentru că nu ştim când le vom şi putea prezenta publicului, dar Teatrul Odeon încearcă să îşi păstreze nivelul, sunt convins că reuşeşte, aşteptăm doar ca şi spectatorii noştri să ne confirme acest lucru", a subliniat actorul. El a precizat că Sala Majestic are plafon rabatabil, care, atunci când se deschide, lasă toată sala sub cerul liber. "Din păcate, am făcut şi noi, şi Primăria Capitalei - ordonatorul nostru de credite, multe, foarte multe cereri către oficialităţile care puteau hotărî acest lucru. Nu s-a primit până în acest moment, după ştiinţa mea, niciun fel de răspuns. (...) Nu s-a realizat acest acord", a spus managerul Teatrului Odeon. *** Catinca Maria Nistor - director interimar al Teatrului Municipal "Lucia Sturdza Bulandra" Foto: (c) Catinca Maria Nistor / Facebook "Am început prin a difuza înregistrări ale spectacolelor care erau programate până la sfârşitul lunii martie şi deja afişate pe site-ul Bulandra, respectând calendarul ca şi cum am fi jucat la sală, dar cu titlu gratuit şi spectatori de pretutindeni s-au putut bucura de spectacolele din repertoriul curent al teatrului. Apoi am demarat un program săptămânal dedicat unei personalităţi. Am început cu William Shakespeare, în luna aprilie, şi am avut un succes foarte mare, care a determinat echipa teatrului să meargă mai departe în acelaşi sens şi de atunci am dedicat câte o săptămână unei personalităţi sau unui concept, unei idei. (...) Astfel, am difuzat înregistrări ale spectacolelor care nu mai fac parte din repertoriul nostru, dar care au adus glorie acestui teatru şi s-au bucurat de foarte multă apreciere, atât la vremea respectivă, cât şi acum în mediul online şi am ajuns cu difuzările noastre în peste două milioane de locuinţe de români din ţară şi din întreaga lume", a declarat Catinca Maria Nistor. Ea spune că prin difuzările oferite de Teatrul Bulandra s-a trecut în revistă "aproape întreg istoricul" instituţiei. Pentru stagiunea de vară Teatrul Bulandra oferă publicului bucureştean posibilitatea întâlnirii cu actorii în aer liber, în mai multe spaţii, de la curtea TVR până la Parcul Cişmigiu. Următoarea premieră de la Bulandra este "Antigona" de Sofocle, un spectacol care va fi filmat profesionist. "În paralel, la scenă am intrat pe ultima sută de metri, cu 'Antigona' de Sofocle, regia Stathis Livathinos, produs pe care îl vom filma în stil cinematic, o cu totul altă pregătire decât cea pentru teatrul televizat sau pur şi simplu o filmare a unui spectacol în sală. Este ceva focusat pe detaliu filmic. Cel mai probabil, 'Antigona' va avea premiera în online în luna septembrie, cu bilete electronice, desigur. Mai departe vedem ce ne rezervă viitorul şi vom şti cum să trecem podul când ajungem la el", a afirmat Catinca Maria Nistor. *** Marinela Ţepuş - managerul Teatrului Nottara Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO "Teatrul Nottara, pentru că nu a obţinut toate acordurile colaboratorilor, nu a postat pe Facebook spectacole din arhivă sau spectacole înregistrate din repertoriu, în schimb am încercat să facem diferite proiecte care să plictisească cât mai puţin, chiar mai mult ne-am dorit să avem şi succes, şi într-adevăr unele dintre ele continuă şi acum", a declarat Marinela Ţepuş. Ea a amintit proiectele "Actori de pus în ramă", realizat în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, în care actorii Nottara interpretau unele tablouri ale MNAR, precum şi "Cei trei fantastici", o idee a regizorului Alex Mâzgăreanu în care trei spectatori, aleşi în urma unui concurs pe Facebook, se întâlneau virtual cu câte un actor. "Am făcut poveşti pe care le transmitem la televiziune, am încercat să existăm. Din păcate, odată cu încălzirea vremii, odată cu venirea verii, Facebook-ul este părăsit de oameni în favoarea teraselor şi în favoarea concediilor. Norocul nostru, să zicem, este acela că ni se dă voie să jucăm în aer liber. (...) Sunt absolut convinsă că, dacă am fi putut să jucăm la Sala Mare, unde avem 350 de locuri, din care, probabil, am fi putut folosi 100 de locuri, cu distanţarea şi cu absolut toate regulile aferente, am fi putut face faţă, iar publicul este suficient de educat încât să respecte aceste lucruri. Se vede asta şi acolo unde jucăm în aer liber. Sigur, un lucru de neînţeles este că, deşi jucăm în aer liber, spectatorii sunt obligaţi să poarte mască, ceea ce nu se întâmplă în curtea bisericilor, de pildă", a spus managerul Teatrului Nottara. Printre spectacolele noi pe care Teatrul Nottara le-a adus în faţa publicului s-a aflat şi spectacolul-concert "Oglinda neagră", în regia Cristinei Juncu, care a avut prima reprezentaţie pe 24 iulie în Curtea Regală a Muzeului Naţional de Artă al României. "Premiera oficială va avea loc în cadrul Festivalului 'Bucureştii lui Caragiale', în Parcul Cişmigiu. Noi jucăm şi la Televiziunea Română, în cadrul unui parteneriat mai vechi pe care îl continuăm. Acolo avem două producţii - 'Despre olteni cu dragoste' şi 'Repetiţia vieţii mele'. Jucăm, de asemenea, la Muzeul Naţional de Artă al României - 'Praf de stele', jucăm în Parcul Herăstrău - 'Thailanda', 'Oglinda neagră' şi 'Praf de stele', şi în Cişmigiu, în cadrul festivalului 'Bucureştii lui Caragiale', şi am jucat un spectacol, primul din această stagiune estivală, pe terasa teatrului Ţăndărică", a spus Marinela Ţepuş. *** Maia Morgenstern - managerul Teatrului Evreiesc de Stat Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Preocuparea permanentă a fost să ne continuăm activitatea - studiu individual, dramatizări, activitate online (recitări, dramatizări, fragmente). Ne dorim ca tot acest pojar care s-a răspândit în întreaga lume să se încheie, să se îndepărteze de noi şi să ne putem relua activităţile în mod firesc, aşa cum ştim că suntem doriţi, aşteptaţi, urmăriţi în sensul cel mai pur şi sănătos al lucrului. Deşi nu este plăcut să avem activitate numai online, nu pot să ascund faptul că am avut mult mai mulţi următori decât am fi avut în săli. Poate, şi spun doar poate, că am stârnit în felul acesta interesul şi al unei alte categorii de public decât cei/ cele cu care eram obişnuiţi până acum", a arătat Maia Morgenstern. Actriţa a mărturisit că responsabilii de la TES regândesc şi readaptează activitatea instituţiei astfel încât spectacolele să poată fi jucate în aer liber. "Sunt spectacole în premieră, trebuie să le regândim, să ne readaptăm activitatea, trebuie să discutăm cu creatorii să îşi regândească, recalibreze concepţia artistică, astfel încât să putem juca în aer liber. Nu văd aceste readaptări ca pe nişte compromisuri, ci le văd ca pe o alternativă. Noi gândim şi regândim repertoriul teatrului. Noi ne dorim ca oamenii să vină pentru că avem spectacole pentru foarte multe gusturi", a subliniat managerul Teatrului Evreiesc de Stat. *** Regizorii Andrei şi Andreea Grosu - fondatorii Teatrului Unteatru Foto: (c) Andrei si Andreea Grosu / Facebook "Odată instaurată starea de urgenţă, ne-am văzut nevoiţi să ne regândim rapid strategia şi să găsim altfel de metode pentru a rămâne în continuare alături de comunitatea Unteatru. Aşa a apărut proiectul 'Unteatru acasă'. Am fost primul teatru care a transmis live din sala de spectacole, fără să ştim dacă o să meargă sau fără să avem o plasă de siguranţă. Am riscat, asumat. A funcţionat şi am avut bucuria să descoperim că publicul Unteatru a crescut şi mai mult, într-o perioadă în care părea că însingurarea devine o ameninţare. Spectatorii au fost cei care ne-au susţinut şi ne-au ajutat să nu ne oprim din a face teatru. Ne-au ajutat să ţinem în picioare proiectele noastre pe timp de pandemie şi să avem grijă de echipa numeroasă de artişti şi coordonatori din spatele scenei", au spus cei doi regizori. Ei subliniază că a fost o perioadă dificilă pentru sectorul independent şi multe dintre proiectele la care lucrau "au fost puse pe hold", iar altele au fost, pur şi simplu, anulate. "Sălile şi spaţiile de teatru şi evenimentele culturale au fost închise, iar gândul că va mai trece o vreme până când ne putem relua activitatea, aşa cum o făceam înainte de criză, ne trezeşte un pic de melancolie şi pe alocuri de îngrijorare. În acelaşi timp, ne simţim datori - faţă de public, faţă de creatorii Unteatru - să ne reinventăm permanent. Am reuşit vreme de 10 ani. Sperăm să reuşim şi de aici înainte. Practic, după pandemie, ne-am transformat dintr-un sector sărac într-un sector şi mai sărac. Încercăm să mergem mai departe", a afirmat Andrei Grosu. Fondatorii Unteatru au amintit că instituţia a sărbătorit, în această vară, zece ani de la înfiinţare cu un festival în cadrul căruia au fost prezentate la Roaba de Cultură din Parcul Herăstrău "un maraton de spectacole, proiecţii şi concerte în aer liber". "Am ales să îl organizăm, în pofida contextului deloc prietenos, pentru că ştim cât de dor le-a fost spectatorilor noştri de teatru. Şi pentru că şi nouă, la rândul nostru, ne-a fost tare dor de ei şi de scenă", au spus cei doi. Cei doi regizori au vorbit şi de noul proiect - "Unteatru cinematic", "o continuare a muncii de studio". "Aducem pe micile şi marile ecrane cele mai noi producţii ale noastre sau titluri longevive din repertoriu, însă adaptate acum într-o formulă cinematică. Şi asta pentru că simţim că noţiunea de teatru capătă valenţe noi, într-o perioadă ca cea pe care o traversăm. Dar poate şi pentru că, sperăm noi, o astfel de iniţiativă ne va face cunoştinţă cu un public nou şi însetat de a vedea şi simţi emoţiile alături de familia Unteatru - public care nu se află în Bucureşti şi vrea să ne urmărească din ţară sau din întreaga lume. Unteatru cinematic, i-am zis, şi sperăm să aducem şi mai multă bucurie cu ajutorul lui", au mai spus fondatorii Unteatru. Aceştia au precizat că sunt în căutarea unor noi forme de a ajunge la public, fiindcă nu ştiu ce se va întâmpla cu teatrul din toamnă. "Avem nevoie de garanţia faptului că se vor găsi variante de susţinere a sectorului cultural, în special a scenei independente, care suferă enorm în urma închiderii sălilor", au precizat aceştia. Andrei şi Andreea Grosu au mărturisit că, în contextul pandemic, au trebuit să amâne datele premierelor din agenda Unteatru, dar repetiţiile au continuat, "totul, bineînţeles, în condiţii de siguranţă". În perioada în care s-au sărbătorit Zilele Unteatru, au fost prezentate şi câteva premiere - "Singurătatea pietrelor'" de Flavius Lucacel, regia Norbert Boda, "Domeniul Luptei", cea de a treia parte a trilogiei despre migraţie, scrisă şi regizată de Catinca Drăgănescu, creatoarea platformei GO WEST, precum şi "Noaptea bufonilor", regizat de Alexa Visarion, cu Marian Râlea şi Richard Bovnoczki. "În sala de repetiţii se mai lucrează la câteva spectacole pe care plănuim să le lansăm până la sfârşitul anului. Peter Kerek şi Sânziana Stoican se numără printre regizorii care mai pregătesc spectacole în această perioadă. Nu vom dezvălui încă titlurile textelor pe care le vor monta la Unteatru", au afirmat cei doi. *** George Constantinescu - managerul Teatrului de Artă Foto: (c) George Constantinescu / Facebook "Noi, teatrele independente, ne-am descurcat foarte greu în perioada pandemiei, pentru că am rămas fără singura şi sărăcăcioasa sursă de venit însemnând biletul de teatru, drept pentru care ne-am trezit numai cu cheltuieli şi fără niciun fel de încasări. Am aşteptat şi încă aşteptăm un sprijin de la stat, dar tot aşteptând acest ajutor ne-am ocupat şi am făcut o stagiune în aer liber, la Şcoala Italiană 'Aldo Moro' în curte, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat, aşa că toată vara publicul ne poate vedea acolo, sperând ca din toamnă să ne putem relua activitatea la sediu", a declarat George Constantinescu. Potrivit acestuia, deşi este o perioadă complicată, Teatrul de Artă va reuşi să scoată în luna august două premiere. "Premiere o să avem două în această perioadă complicată. Pe 24 şi 25 august o să avem avanpremiera cu 'Ursul' de Cehov, cu Teo Costache, Eduard Cârlan şi Elena Ariadna Şeulean, cu o regie semnată de mine, iar pe 12 şi, respectiv, 14, în cadrul FITIC - Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, pe 12 august - avanpremieră la Bucureşti în aceeaşi curte a Şcolii Italiene, şi pe 14 august în FITIC premiera oficială în regia Anei-Ioana Macaria, cu 'Batman in love'", arată Constantinescu. El speră în continuare că din toamnă teatrele îşi vor putea relua activitatea. "Din păcate, dacă vorbim de începerea activităţii cu distanţare socială la interior, pentru teatrele independente nu este deloc o soluţie, încasările din bilete la varianta sălilor pline de dinainte de pandemie era o sursă de venit insuficientă. Pentru teatrele independente această variantă, cu număr redus de spectatori, ar îngropa lent teatrul independent. Singura variantă în care aceste microorganisme independente pot supravieţui acestei perioade este sprijin de la stat sau din mediul privat, cu specificarea că în mediul privat lucrurile se mişcă mult mai greu decât la stat", a opinat managerul Teatrului de Artă. *** Chris Simion-Mercurian - fondatoarea Festivalului Undercloud şi a Teatrului "Griviţa 53" Foto: (c) Chris Simion-Mercurian / Facebook "Nu este sustenabil să joci cu distanţare de doi metri între spectatori. Nu îţi acoperi din bilete cheltuielile pe care le face spectacolul. Poţi juca în aceste condiţii dacă ai sprijin (de la stat sau de la sponsori). Altfel... stai acasă. Teatrul online nu este o alternativă. A fost o supapă temporară, dar nu are legătură cu teatrul concret, cu emoţia pe care ţi-o transmite scena", a afirmat Chris Simion-Mercurian. Ea a precizat că în perioada în care a fost nevoită să stea mai mult acasă şi-a ocupat timpul cu scrisul. "Lucrez la ultimul roman al trilogiei. Primul a fost în 2010 - 'Ce ne spunem când nu ne vorbim', apoi în 2014 - '40 de zile' şi anul acesta va apărea 'Ce n-am putut ierta' ", a mărturisit artista. Chris Simion-Mercurian a anunţat că ediţia din acest an a Festivalului de Teatru independent Undercloud, iniţiat în urmă cu 13 ani, se va desfăşura între 11 şi 18 august, în două spaţii în aer liber din Capitală - curtea Muzeului Ţăranului Român şi grădina Muzeului Antipa. "Va fi o ediţie plină de premiere: reluarea spectacolelor 'best of' care au câştigat premii în ediţiile anterioare, realizarea de spectacole pentru copii în fiecare dimineaţă, spectacole online, spectacole lectură cu autori de faţă şi alte surprize plăcute. Aşa că vă aşteptăm. Biletele sunt deja urcate pe eventbook.ro şi mystage.ro sau direct de la casele de bilete Undercloud unde puteţi beneficia de oferta 1+1. Întreg programul ediţiei Undercloud 13 este pe site-ul festivalului www.undercloud.ro", a spus managerul. Ea a declarat că şi la ediţia din acest an a festivalului spectatorii vor avea posibilitatea să urmărească două premiere - "Nebunul" de Savatie Bastovoi cu Antoaneta Cojocaru, coregrafia Ioana Marchidan, dramatizarea şi regia Chris Simion-Mercurian, un performance reading in Undercloud, în ultima zi a festivalului, şi "ANATOMIE 2.0", un proiect de teatru - film, făcut în primă fază pentru online şi care va fi continuat în offline când se vor deschide teatrele. "Este un text pe care l-am scris eu şi, deşi este inspirat din povestea diagnosticului meu de cancer, deci ar trebui să fie ceva trist conform prejudecăţilor, a ieşit comedie. Va fi mai mult decât un spectacol. Îmi doresc să fie un mod de a schimba perspectiva asupra acestei boli. Atât pentru cei care trec direct, cât şi pentru cei care îi însoţesc. Îmi doresc totodată să menţin distribuţia de la lectură - Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Carla Maria Teaha şi poate să o mai completez cu unu - doi actori dacă va fi necesar în poveste", afirmă Chris Simion-Mercurian despre "ANATOMIE 2.0".