Teatrul Bulandra a implinit 73 de ani de existența

Reprezentanţii Teatrului Bulandra din Capitală au aniversat, miercuri, 73 de ani de existență prin distribuirea unui clip cu secvenţe din producţiile instituţiei, anunță MEDIAFAX.

Înfiinţat chiar de marea actriţă Lucia Sturdza Bulandra, teatrul a împlinit miercuri 73 de ani de existenţă, aniversare marcată printr-un montaj cu cele mai bune spectacole din istoria instituției.

Sub conducerea regizorului Liviu Ciulei, instituţia străbate Epoca de Aur din istoria teatrului de la noi. După Revoluţie, Teatrul Bulandra este invitat în exclusivista Uniune a Teatrelor din Europa. În anul 2002, regizorul Alexandru Darie devine directorul Teatrului Bulandra şi îi imprimă o nouă viziune artistică.

După dispariţia lui Ducu Darie, Catinca Maria Nistor a devenit, la 31 de ani, managerul Teatrului. Condus de tânăra directoare, teatrul petrece la 73 de ani cu un montaj special din cele mai de succes spectacole.

„Eu am terminat Şcoala Centrală. Doisprezece ani am învăţat acolo. Se ştie că Sala de la grădina Icoanei şi Şcoala Centrală împart aceeaşi curte, aşa că am crescut cu energia magia şi chiar misterul acestui teatru din care mi-am dorit să fac parte încă de mică”, a declarat Catinca Maria Nistor, managerul Teatrului Bulandra.