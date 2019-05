Teatrul Luceafarul, la trei festivaluri intr-o saptamana - FOTO

Alice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Artistii de la Teatrul Luceafarul vor participa in aceasta saptamana la nu mai putin de trei festivaluri. Astfel, luni, 20 mai, spectacolul ALICE IN OGLINDIRIA se va juca la Suceava, in cadrul Zilelor Teatrului "Matei Visniec" din localitate. Creatia realizata de regizorul Gavriil Pinte si de scenografa Roxana Ionescu este inspirata de cea de-a doua carte cu Alice a lui Lewis Carroll, matematicianul britanic care prin scrierile sale literare a incantat generatii succesive de tineri. Actorii din distributie (Raluca Pintilie, Ioana Corban, Gabriela Andrei, Alex Iurascu, Dragos Maftei, George Cocos, Claudiu Galateanu, Aurelian Diaconu, Catalin Cucu, Cristian Gheorghiu) joaca la vedere, fac teatru de umbre ...