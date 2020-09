Teatrul Odeon deschide stagiunea 2020 - 2021 cu premiera spectacolului 'Kilometrul Zero', de Saviana Stanescu

Teatrul Odeon va deschide, duminică, stagiunea 2020 - 2021 cu premiera spectacolului „Kilometrul Zero”, de Saviana Stănescu, în regia lui Andrei Măjeri, cu Ioana Bugarin, Diana Gheorghian, Nicoleta Lefter şi Alexandru Papadopol în distribuţie.

„«Kilometrul Zero (The Revolution Project)» nu are miza unui spectacol documentar, fiind o pledoarie pentru puterea vindecătoare a imaginaţiei, un gând aruncat către existenţele curmate la Revoluţie”, a transmis regizorul Andrei Măjeri într-un comunicat, potrivit news.ro.

Citește și: Situație alarmantă în București! Un vatman a fost împușcat cu un pistol cu bile de un șofer nervos

Piesa a fost dezvoltată de Saviana Stănescu în România, ca autoare în rezidenţă a Muzeului Naţional al Literaturii Române, şi a fost prezentă în premieră anul trecut, sub forma unui spectacol-lectură în regia autoarei, în cadrul platformei Internaţionale de teatru Bucureşti #6, cu tema „Revoluţia mea”, curatoriată de criticul de teatru Cristina Modreanu.

Scenografia spectacolului de la Odeon, care va fi prezentat în Sala majestic şi pe 1 octombrie, este semnată de Constantin Ciubotariu.

Biletele, care pot fi cumpărate online, de pe teatrul-odeon.ro, şi de la casa de bilete a instituţiei, costă 20 şi 40 de lei.

Citește și: Eugen Teodorovici îl face praf pe Ludovic Orban: ‘Câte ore petrece cu masca pe față între 4 țigări și 2 pahare de coniac?’

Următoarele spectacole din repertoriu programate la Sala Majestic sunt: „Delirium”, de Enda Walsh, după „Fraţii Karamazov” de F.M. Dostoievski, în regia lui Vlad Massaci, pe 3 octombrie, de la ora 19:00, şi „Pe jumătate cântec”, de Crista Bilciu, one-woman show Anda Saltelechi, pe 4 octombrie, ora 19:00.

Spectacolele programate în stagiunea 2020 - 2021 implică respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus.