Teatrul ,,Puck”, prezent la Festivalul de la Avignon (Franța) cu doua spectacole indragite de public

Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, va participa, în perioada următoare, la Festivalul de la Avignon cu două spectacole: „Lupul Interzis”, în regia lui Radu Dinulescu și „Strada cu îngeri”, în scenariul și regia lui Decebal Marin.

Spectacolul „Lupul interzis”, realizat după un text original de Patrice Seiler, în regia lui Radu Dinulescu redă în stilul vechilor fabule – adresate în egală măsură celor mici și celor mari – povestea celor care sunt nevoiți să își părăsească locurile natale pentru o viață mai bună printre străini.

Povestea lupului cel rău cunoscută de toți din copilărie nu mai este de actualitate. Lumea s-a schimbat, populația a îmbătrânit, tinerii au plecat pentru a găsi de lucru departe de casă. Apoi au apărut monștrii cu dinți de fier și cu lame de oțel, care au smuls unul după altul toți copacii, iar crestele au devenit golașe. Rămas singur într-un ținut pustiit, eroul poveștii, Lupul, și-a luat cu el câteva lucrușoare și a plecat să-și caute norocul, cum se spune la TV, într-o altă lume, într-o altă pădure.

„Este vorba de un lup care, gonind prin pădurea care îi era casă, din cauza defrișării și nemaiavând nimic în jurul lui, emigrează. Trece marea, străbate ținuturi după ținuturi și ajunge într-o favelă, la marginea unui oraș uriaș”, descrie Radu Dinulescu, regizorul spectacolului.

Ilustrația muzicală este semnată de Radu Dinulescu, scenografia de Patrice Seiler, sculptura de Florin Marin, iar pictura de Elena Ilaș. Distribuția este alcătuită din actorii Adina Ungur și Ionuț Constantinescu. Premiera a avut loc în 24 mai 2018, la sediul Teatrului „Puck”.

Reprezentațiile din cadrul Festivalului de la Avignon vor avea loc din 5 și până în 15 iulie (cu excepția zilei de 9 iulie), în Sala L’Atelier 44, în fiecare zi, de la ora 16.25.

De asemenea, spectacolul „Strada cu îngeri”, în scenariul, scenografia și regia lui Decebal Marin, va fi prezentat la Festivalul de la Avignon în fiecare zi în în Sala L’Atelier 44, între 17 și 28 iulie (cu o pauză în 23 iulie).

Strada cu îngeri este un spectacol nonverbal care vorbește despre legătura dintre lumea umană și cea angelică. Astfel, într-un limbaj poetic, specific jocului de marionete, sunt surprinse aspecte din cotidian care, la intervenția îngerilor, reușesc să trezească binele în sufletul omului, făcându-l să devină mai conștient de frumusețea din jurul său. Este primul spectacol de acest tip care pune un accent deosebit pe inteligența emoțională, urmărind să reconstruiască acea punte care leagă raționalitatea oamenilor mari de puritatea și inocența sufletului de copil.

„Acest spectacol nu este despre a învăța ceva, ci despre o trezire delicată, sensibilă, a unei cortine, care este transfigurată scenic într-o anumită cheie. Urmărim să atingem sufletul celui care este deschis să privească în profunzime”, declară Decebal Marin.

Distribuția este alcătuită din Andreea Bolovan, Ion Iurcu, Robert Gutunoiu și Andra Ștefan. Ilustrația muzicală este semnată de Traian Păcurar, caracterele de Ioan Bătăiosu și Decebal Marin, pictura de Elena Ilaș, iar sculptura de Florin Marin.

Festival d'Avignon are loc pe două secțiuni: IN - din 4 până în 24 iulie și OFF - din 5 până în 28 iulie. Evenimentul oferă în fiecare an un total de aproximativ 250 de spectacole, multe dintre acestea create pentru festival sau prezentate pentru prima dată în Franța. Fiecare ediție întrunește între 110.000 și 120.000 de bilete pentru spectacole plătite, la care se adaugă între 20.000 și 30.000 de persoane la evenimentele gratuite. Sunt acreditați aproximativ 500 de jurnaliști, din Franța și din străinătate, care scriu mai mult de 2.000 de articole despre Festival. O serie de emisiuni de televiziune și radio sunt, de asemenea, înregistrate în direct.

