''Teen Spirit''- Noul catalog fashion lansat de Iulius Mall Iasi

Teen Spirit Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea ta pasiune este moda? Ai o personalitate puternica si modul tau preferat de exprimare este garderoba? Gaseste inspiratie in noul catalog online fashion lansat de Iulius Mall Iasi – „Teen Spirit”. Stim ca esti conectat la tot ce este nou in materie de tendinte si ca iti doresti sa fii un trend setter in peisajul urban. In acest sezon, Iulius Mall Iasi te ajuta sa-ti gasesti propriul stil si sa-ti spui povestea in cel mai original mod. De curand, a fost lansat „Teen Spirit”, catalogul fashion ce surprinde noutatile din moda si care dezvaluie piesele disponibile in noile colectii ale brandurilor preferate de pasionatii de shopping. Outfit-urile propuse de ...