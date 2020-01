Ștefan Banica Jr, mesaj de adio emotionant in amintirea jurnalistei Cristina Țopescu

Ștefan Bănică Jr. a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj de adio emoționant în amintirea jurnalistei Cristina Țopescu.”Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu.”, scrie Ștefan Bănică Jr. pe pagina sa de Facebook.Amintim că, jurnalista Cristina Țopescu avea 59 de ani și se pare că dispăruse de aproximativ trei săptămâni. Apropiații jurnalistei au spus că nu au mai văzut-o de dinainte de Crăciun. O vecină a fost cea care a cerut ajutor, printr-un apel la 112.Poliția a oferit primele detalii despre descoperirea trupului fără viață al jurnalistei.Duminică, la ora 22.00, Inspectoratul județului Ilfov a fost sesizat de o vecină a Cristinei Țopescu.Polițiștii din Otopeni au intrat în casă și au găsit-o decedată, urmează să se facă o expertiză medicală, transmite Realitatea Plus.„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violența. Urmează Să se efectueze în cauză expertiza medico legală”, au transmis polițiștii.Un echipaj de la ambulanță, de asemenea, a intervenit și a confirmat că fosta realizatoare a decedat.Sursa foto-captura: Facebook/ Stefan BanicaCitește și:



