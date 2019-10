Ștefanescu, furtunos la atacurile lui Ponta: 'D-aia voteaza el noul guvern. Nu ca ar fi primit ordin sa faca asta și nici ca tremura de frica in fața șefilor'

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu reacționează virulent la atacurile lui Victor Ponta, lăsând să se înțeleagă că acesta ar fi primit ordin să voteze Guvernul Orban de „frica șefilor săi”.

„Iar ne atacā Ponta pe mine si pe Olguta Vasilescu! Cā suntem prea nationalisti, patrioti, peremisti si nu vrem in ruptul capului ca PSD sā se alieze cu gasca lui. Cā nu ne lāsām cālcati in picioare de colaborationisti si securici! Si d-aia voteazā el noul guvern cu Orban, Câtu si Turcan! Nu cā ar fi primit ordin sā facā asta! Si nici cā tremurā tot de fricā in fata sefilor sāi!”, scrie Ștefănescu pe Facebook.

Victor Ponta a lăsat o portiță deschisă, marți seară, pentru posibilitatea ca parlamentarii din Pro România să voteze pentru învestitura Guvernului Orban în data de 4 noiembrie. Condiția pentru ca acest lucru să se întâmple, spune el, este ca liderul PNL și, totodată, premierul desemnat să schimbe miniștrii respinși la audierile din comisiile parlamentare de specialitate.

„Domnul Orban, din respect pentru Parlament, să îi schimbe pe cei respinși, pe cei 2 sau 3, și vom vedea după aceea dacă votăm la învestire. Domnul Orban nu ne-a convins absolut deloc că vrea să fie un premier pentru toți românii. Am înțeles că vrea să fie pentru PNL, dar PNL nu reprezintă toată România”, a afirmat Victor Ponta, la România TV.