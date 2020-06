Tehnica de supraveghere ar fi fost descoperita de hoții de pe Otopeni și a fost extrasa de urgența

Microfoanele și camerele de supravegere tehnică ale anchetatorilor ar fi fost descoperite de pretinșii delapidatori de pe Otopeni, astfel că ofițerii de la Operațiuni Speciale au intervenit de urgență pentru extragerea lor. Surse judiciare afirmă pentru STIRIPESURSE că ancheta în dosarul angajaților societății care asigura serviciile de catering pentru compania Wizz Air era să sufere […] The post Tehnica de supraveghere ar fi fost descoperită de hoții de pe Otopeni și a fost extrasă de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.