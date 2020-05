Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu: Perioada pandemiei a fost si este cea mai ciudata din viata oricarui om

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, într-un interviu apărut în Buletinul informativ al LPF, că perioada pandemiei a fost şi este cea mai ciudată din viaţa oricărui om, anunță news.ro.

“A fost şi, încă este, cea mai ciudată perioadă din viaţa oricărui om. În ultimii 50 de ani nu au mai fost probleme asemănătoare, poate doar la Revoluţia din 1990 am mai stat închis aşa de mult în casă! E foarte greu, mai ales pentru oamenii care sunt obişnuiţi să facă mişcare, dar trebuie să facem ceea ce ne transmit autorităţile pentru siguranţa sănătăţii noastre şi a celor din jur”, a spus Petrescu.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! I-a fost luată Insula Belina și Brațul Pavel. Au revenit în administrarea Apelor Române

El speră ca fiecare club să găsească resursele necesare să poată reîncepe şi continua repede activitatea. “A fost o pauză lungă, cum nu suntem obişnuiţi noi cei din fenomenul fotbalistic. Va fi greu să-i capacităm, să-i readucem la nivelul optim pentru startul competiţiei, însă vom munci, după regulile impuse de către autorităţi, pentru a reuşi să fim pregătiţi la startul competiţiei! În această perioadă, orice antrenor trebuie să gestioneze foarte bine antrenamentele. După o perioadă atât de lungă de pauză, nu este uşor să îi readuci pe jucători la parametrii fizici optimi”, a mai afirmat Petrescu.

Dan Petrescu a precizat că în mod clar cluburile vor avea de suferit din punct de vedere financiar din cauza pauzei de acum. “Cel mai probabil, cluburilor mari, cu bugete mari, le va fi mult mai uşor să depăşească această perioadă”.

Citește și: Noile reguli anunțate de Marcel Vela pentru perioada stării de alertă. Câte persoane pot sta în aceiași încăpere

Petrescu a declarat că a învăţat cel mai mult în carieră de la Anghel Iordănescu, care l-a antrenat la echipa naţională. “L-am avut foarte mulţi ani şi m-a inspirat cel mai mult. În străinătate, au fost mai mulţi antrenori care m-au ajutat foarte mult. Primul a fost Glenn Hoddle, e antrenorul care m-a ajutat foarte mult în Anglia, chiar îmi amintesc că la meciul Anglia – România am marcat împotriva lui şi mi-a părut rău pentru el, dar eram fericit pentru echipa mea. Am învăţat multe de la Ruud Gullit, chiar dacă după aceea nu a mai avut o cariera de antrenor, era ca un tată pentru mine. În Italia am lucrat cu Zdenek Zeman, cred că el m-a disciplinat cel mai mult. Era un tip foarte dur, cu antrenamente fizice, dar am învăţat enorm de la dânsul. După ce am plecat de la Zeman, toate antrenamentele mi se păreau uşoare, la toate echipele unde am mai jucat”, a adăugat tehnicianul.