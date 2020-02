Tehnicianul echipei FC Sevilla, Julen Lopetegui: Pacat ca nu am reusit sa castigam, am fi meritat. Terenul, foarte rau, penaltiul, un premiu excesiv

Tehnicianul echipei FC Sevilla, Julen Lopetegui, a declarat joi seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că formaţia sa ar fi meritat să câştige şi că gazonul a fost foarte prost, anunță news.ro.

“Terenul a fost impracticabil şi echipa a depus mari eforturi. Am interpretat bine jocul şi penaltiul le-a oferit adversarilor un premiu excesiv. Echipa a fost foarte solidă şi a fost capabilă să îşi depăşească adversarul la toate aspectele. Păcat că nu am reuşit să câştigăm, am fi meritat. Sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor, au arătat mult caracter. Terenul a fost rău, foarte rău. Nu se puteau lega două pase”, a spus Lopetegui, potrivit El Desmarque.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată joi seară, pe teren propriu, în compania echipei FC Sevilla, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa.

Au marcat Deac ’59 pentru CFR Cluj, dintr-un penalti acordat pentru henţ în careu, după consultarea VAR, şi En-Nesyri pentru FC Sevilla, în minutul 82.

Partida a început cu şase minute întârziere, din cauza unor probleme legate de sistemul VAR. Returul are loc săptămâna viitoare.

