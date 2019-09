Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Vintila: 'A fost seara noastra, pur si simplu i-am redus la tacere cu jocul nostru'

Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, că jucătorii săi sunt mai buni decât cei al grupării oltene şi i-au “redus la tăcere” pe adversari, anunță news.ro.

“Mă bucur pentru această victorie, pentru jucători, pentru că meritau această victorie şi în această manieră de joc nu aveam cum să ieşim cu alt rezultat. Nu le-am dat adversarilor situaţii de a marca, nu cred că au avut un şut pe poartă. Avem o echipă bună, foarte bine organizată. Mă bucur că am luat cele trei puncte în faţa unei echipe bune. A fost seara noastră şi pur şi simplu i-am redus la tăcere cu jocul nostru. Dacă teernul era mult mai bun aveam mult mai multe ocazii. Îmi felicit jucătorii, au aplicat exact ceea ce am pregătit la antrenament. Este victoria lor. Mă bucur foarte mult pentru ei pentru că merită mult mai mult. Mă aşteptam să marcăm pentru că am citit foarte bine jocul Craiovei şi ştiam unde au probleme. Diferenţa o fac şi jucătorii. Eu am jucători mai buni. Domnul Piţurcă este mult mai titrat decât mine, mult mai respectat. Eu încerc şi eu să răzbat în această lume”, a spus Vintilă la Look Plus.

El a precizat că echipa sa încearcă să provoace greşelile adversarului. “Surpriza a fost echipa, pentru că toată lumea spunea să suntem în degringoladă. Avem nevoie de linişte şi de continuitate. Uşor-uşor lucrurile se aşază”, a adăugat tehnicianul.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a noua a Ligii I, primul pentru Victor Piţurcă pe banca tehnică a oltenilor. Golul a fost marcat de Juvhel Tsoumou, în minutul 88.