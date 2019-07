Tehnicianul Hervé Renard paraseste nationala Marocului

Tehnicianul Herv Renard google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tehnicianul Hervé Renard va parasi postul de selectioner al Marocului, informeaza cotidianul L'Equipe. Potrivit sursei citate, Renard ar putea fi inlocuit de Vahid Halilhodzici. In varsta de 50 de ani, Renard este campion al Africii cu Zambia in 2012 si Coasta de Fildes in 2015. Insa, el nu a reusit sa duca Marocul decat pana in optimi la Cupa Africii pe Natiuni, cand marocanii au fost eliminati de Benin. Renard are mai multe oferte din Africa si Asia, iar de la nationala Marocului va demisiona si secundul sau Patrice Beaumelle. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_o ...