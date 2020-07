Tehnicianul Poli Iasi, Mircea Rednic: Eu nu pot sa-mi permit sa joc din trei in trei zile cu aceeasi echipa. Imi pare rau si imi cer scuze faza de suporteri

Tehnicianul Poli Iaşi, Mircea Rednic, a declarat joi seară, după meciul cu Sepsi, scor 0-3, că nu îşi permite să folosească aceeaşi echipă din trei în trei zile, astfel că a preferat să “sacrifice” Cupa României.

“Nu-mi permit şi nici n-am un lot foarte mare cu care să abordez cele două competiţii. Am preferat să “sacrific” Cupa. Trebuie să ne axăm pe Liga I. Golul a căzut prea repede, un gol norocos. În rest n-am ce să le reproşez, a fost un antrenament bun. Am menajat câţiva jucători de bază. Eu nu pot să-mi permit să joc din trei în trei zile cu aceeaşi echipă. Şi nici n-am vrut să risc. Îmi pare rău şi îmi cer scuze fază de suporteri. Puteam face mai mult. Dacă faceţi o analiză, fiecare adversar cu care am jucat a avut o zi în plus. O zi de recuperare e importantă. Dar nu trebuie să ne plângem”, a spus Rednic în direct la Digi Sport.

Citește și: Adrian Streinu-Cercel, atenționează: ‘Infecția cu coronavirus poate să treacă prin mască la un moment dat’

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi seară, în finala Cupei României, învingând cu scorul de 3-0 (1-0) echipa Poli Iaşi, în deplasare, în manşa secundă a semifinalelor. Sepsi a câştigat şi meciul tur, în urmă cu două săptămâni, scor 5-1. Echipa Sepsi va întâlni în finală FCSB, care a trecut în penultimul act de Dinamo (3-0 în tur, 1-0 în retur).