Tehnicianul U Craiova Bergodi: 'La Tbilisi nu am avut atitudine, dar e bine ca ne-am revenit azi'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, duminică, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-0, că este mulţumit de jucătorii săi şi că gruparea olteană poate lupta pentru titlu, potrivit news.ro.

Citește și: Scandal la vârful PNL! Unul dintre cei mai cunoscuți primari liberali acuză partidul de boicot intern

”Am avut un meci bun astăzi, în prima repriză am avut ocazii şi am dat două goluri. Am avut şi două ocazii în a doua repriză. Sunt mulţumit de băieţi şi poate că trecem peste situaţia grea de după meciul de la Tibilisi. Vine şi pauza de două săptămâni, sper să reglăm lucrurile în perioada asta. La Tibilisi nu am jucat bine, nu am avut atitudine. Dar e bine că ne-am revenit azi, suntem o echipă bună, putem lupta pentru campionat, care este foarte lung. Nu a fost uşor pentru echipă, jucătorii s-au accidentat, pauză dintre sezoane a fost scurtă. E bună pauza care vine acum, vor reveni jucătorii. Probabil vom face şi nişte transferuri, dar eu sunt mulţumit de echipă. Avem două victorii. Vom vedea, dacă avem jucători mai buni pe care să-i aducem, o să-i aducem. Nu doar aşa, să fie la număr. Rămân în ţară în aceste două săptămâni, vom regla nişte lucruri”, a spus Bergodi, potrivit digisport.ro.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a doua a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Koljic ’22 şi Cicâldău ’26 (penalti acordat pentru un henţ în careu).