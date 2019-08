Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din Caracal

Telefonul Alexandrei, o probă extrem de importantă, a fost găsit într-un parc din Caracal, la aproximativ trei kilometri distanță de casa lui Dincă. Surse apropiate anchetei de la Caracal spun că mobilul Alexandrei Măceșanu a fost găsit de autorități, potrivit Antena 3. Și cartela a fost găsită în același parc, însă, la distanță de telefon. The post Telefonul Alexandrei a fost găsit în parcul din Caracal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.