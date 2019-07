Telefonul Alexandrei Goghez, adolescenta ucisa in 2015, ar fi fost gasit in casa lui Gheorghe Dinca

Detalii cutremuratoare in cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal! Potrivit informatiilor transmise de RTV, in casa acestuia ar fi fost gasit telefonul Alexandrei Goghez, adolescenta gasita fara suflare in parcul Nicolae Romanescu, in 2015.

Criminalul din Caracal ar fi cercetat in cel de-al treilea dosar, care face referire la moartea tinerei Alexandra Goghez, adolescenta de 17 ani violata si ucisa in 2015. Politistii ar fi gasit in casa criminalului un telefon pe care mama Alexandrei Goghez l-a recunoscut ca fiind al fiicei sale. Astfel, marti dimineata, Gheorghe Dinca a fost chemat la audieri si in acest caz, transmite RTV.

Trupul neinsufletit al Alexandrei Goghez, in varsta de 16 ani, a fost descoperit in luna august a anului 2015 in Parcul Nicolae Romanescu, intr-o zona cu multa vegetatie inalta. Cadavrul acesteia se afla in stare avansata de putrefactie. Oamenii legii au stabilit ca Alexandra Goghez a fost talharita, violata si apoi omorata.

De asemenea, procurorii il suspecteaza de numeroase crime ramase fara rezolvare, una dintre ele fiind chiar de acum 20 de ani, conform Romania TV.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.