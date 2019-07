Telenovela in cazul Sorinei continua. A aparut a treia cerere de adoptie

Sorina adoptie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dosarul Sorinei, fetita din Baia de Arama, pe care se bat doua familii se complica. Rudele biologice vorbesc despre o a treia cerere de adoptie pe care au formulat-o. Bunica a vorbit despre intalnirea dintre fetita si femeia care a nascut-o si apoi a abandonat-o. Plecarea Sorinei din Romania, decisa luni de Judecatoria Slatina Altfel, maien e asteptata cea mai importanta decizie in acest caz. Instanta e cea care va stabili daca fetita va pleca impreuna cu parintii adoptivi in America. Pasaportul e acum la procurori. ”Cand a vazut-o pe mama naturala s-a speriat. Mama ei i-a zis ca ea a nascut-o, iar fetita a zis ca stie dar nu a crescut-o aceasta. Am facut o camera pentru Sorina. De atunci nu mai ...