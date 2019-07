"Telenovela" Sorina continua, chiar daca a plecat in SUA: Un avocat depune plangere penala pentru rapire

Sorina adoptie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avocat al familiei Saramat, cea care a crescut-o pe fetita Sorina, a anuntat in aceasta dimineata ca depune o noua plangere penala. ”In acest moment ma aflu in fata Sectiei Speciale pentru Investigarea Magistratilor si voi depune plangere pentru savarsirea infractiunii de grup organizat, rapire de persoane, abuz in serviciu, impotriva doamnei procuror Piturca si de asemenea, din partea familiei Saramat si Alianta pentru Unitatea Romilor din Romania. Efectele cazului Sorina: Guvernul va discuta modificarea legii adoptiilor Razboiul inca nu s-a terminat. La sfarsit va fi de partea noastra. Sunt proceduri juridice, iar organele de cercetare penala trebuie sa isi faca datoria”, a pr ...