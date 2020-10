Teleorman: Autoritatile interzic petrecerile private si restrictioneaza numarul de participanti la cununiile civile sau religioase si inmormantari

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a adoptat o hotarare in urma careia se interzic petrecerile private de orice fel, iar numarul de participanti la evenimente precum cununii civile sau religioase ori inmormantari este redus la 10-20 de persoane, in functie de situatie, in orasele Alexandria, Rosiori de Vede, Videle si in comunele, Beciu, Dracea, Mosteni, Poroschia si Talpa. Decizia a fost luata in contextul unei cresteri a cazurilor de COVID-19 in cele opt localitati.