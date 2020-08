Teleorman. PSD acuza Poșta Romana ca se implica in campanie pentru PNL. Anul trecut, acuzațiile erau invers

PSD Teleorman a transmis miercuri, că angajații Poștei sunt obligați să facă PNL-ului campanie și că formațiunea va merge în instanță cu probe dacă nu încetează fenomenul acuzat. „În fapt, în data de 25.08.2020, angajați ai Poștei Române din județul Teleorman ne-au sesizat cu privire la presiunile politice exercitate asupra acestora în perioada 24-27.08.2020. Au fost […] The post Teleorman. PSD acuză Poșta Română că se implică în campanie pentru PNL. Anul trecut, acuzațiile erau invers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.