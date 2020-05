Televiziunea Romana a fost data in judecata pe tema cheltuielilor facute de conducere in perioada starii de urgenta

Sindicatul Român al Jurnaliştilor (SRJ) MediaSind a acţionat în instanţă, vineri, conducerea Societăţii Române de Televiziune (SRTV), pentru că instituţia a refuzat să răspundă la solicitarea sindicatului privind cheltuielile făcute de Televiziunea Română în perioada stării de urgenţă, se menţionează într-un comunicat remis vineri de MediaSind, potrivit Agerpres.

"Deşi am solicitat oficial preşedintelui-director general şi membrilor Consiliului de Administraţie ca în şedinţa de ieri, 28 mai 2020, să detalieze modul in care s-au făcut aceste cheltuieli, au refuzat să o facă. Noi am cerut, totodată ca, în cadrul aceleiaşi şedinţe, să primim un punct de vedere legat de problema gravă ivită prin adoptarea Codului Etic Gradea-Demeter- Ionescu-Fulea, care încalcă Constituţia României, Legea SRR si SRTV, Codul Muncii şi Convenţiile OIM din domeniul relaţiilor de muncă. Şefa TVR a refuzat însă să răspundă, încheind brusc şedinţa CA prin întreruperea legăturii video", potrivit comunicatului Sindicatului Român al Jurnaliştilor.Constatând lipsa disponibilităţii pentru dialog a administraţiei Gradea şi dispreţul pe care aceasta îl manifestă faţă de lege, SRJ MediaSind a decis continuarea acţiunilor în justiţie şi sesizarea instituţiilor competente în legătură cu aceste noi abuzuri, menţionează organizaţia sindicală.

Sindicatului Român al Jurnaliştilor precizează că preşedintele TVR a refuzat să prezinte cheltuielile publice făcute pe perioada stării de urgenţă cu argumentul că i-ar fi fost violată corespondenţa.



"Faptul că organizaţia a ales să trimită aceleaşi întrebări şi acelaşi model transmis de Curtea de Conturi tuturor instituţiilor publice a fost motivat de intenţia noastră de a obţine exact aceleaşi informaţii pe care şefa TVR le-a oferit Curţii de Conturi. Această decizie a fost justificată pentru a nu exista, ulterior, nicio neclaritate şi nicio deosebire între răspunsul furnizat instituţiei de control şi cel furnizat organizaţiei noastre, aşa cum, de altfel, s-a întâmplat în alte cazuri, după ce a fost necesară acţionarea în justiţie a SRTV. Aceasta nu înseamnă însă că cineva a violat corespondenţa dintre TVR şi inspectorii Curţii de Conturi! De altfel, aşa cum este bine ştiut de toată lumea, aceste chestionare transmise tuturor instituţiilor finanţate din fonduri publice nu sunt secrete, ale având caracter public şi se pot găsi inclusiv pe internet. Mai mult, informaţiile primite de Curtea de Conturi din partea instituţiilor respective trebuie transmise Parlamentului în termen de 60 zile de la data încetării stării de urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 5 alin 3 din Hotărârea Parlamentului nr.4/2020!", se menţionează în comunicatul SRJ MediaSind.



În concluzie, aceste informaţii sunt de interes public, iar Raportul prezentat Parlamentului are drept scop informarea corectă a opiniei publice privind modul de gestionare a resurselor publice, a problemelor constatate şi a măsurilor care se impun împotriva celor care au încălcat legea, susţine MediaSind în comunicat.