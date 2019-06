Temperaturi de cuptor. 35 de oameni au lesinat in plina strada, in Capitala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana a inceput cu temperaturi de cuptor, in special in sud-estul tarii, unde disconfortul termic a depasit din nou pragul critic. In Bucuresti a fost cel mai rau de cand a inceput canicula, iar zeci de oameni au sunat la ambulanta, toropiti de aerul fierbinte. Multi dintre ei, varstnici, au iesit in soarele arzator la orele pranzului, in ciuda avertismentelor medicilor. 36 de grade Celsius au indicat termometrele din Bucuresti la ora 13:00. Temperatura resimtita a fost insa mult mai ridicata. Strazile s-au transformat in saune, iar cei vulnerabili au avut de suferit. Mai ales oamenii in varsta care, de voie, de nevoie, au avut treaba exact cand era mai rau afara. 35 de oameni au lesinat in plina strada, in Capitala Domn: ...