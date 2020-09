Temperaturi mai ridicate decat normalul in urmatoarele saptamani. Prognoza meteo pentru urmatoarea perioada

Valorile termice vor fi mai ridicate in urmatoarele trei saptamani decat cele specifice perioadei, la nivelul intregii tari, iar cantitatile de precipitatii vor fi, in general, deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre mijlocul lunii octombrie, releva prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele patru saptamani (21 septembrie -19 octombrie).