Tenis: Ana Bogdan, calificata in optimi la Bogota (WTA), dupa prima sa prima victorie din 2019

Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa prima sa victorie obtinut la simplu in acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet (Franta). Ana Bogdan (26 ani, 124 WTA), semifinalista anul trecut la Bogota, venea dupa sapte esecuri consecutive in acest an, dar a reusit sa obtina victoria dupa doua ore si 33 de minute in fata unei adversare venite din calificari (24 ani, 217 WTA). Meciul a fost unul cu destul de multe greseli, de ambele parti, frantuzoaica avand nu mai putin de 14 duble greseli, iar Ana 2. Romanca a dominat primul set, adjudecat cu 6-2, dar a avut o evolutie osci ...