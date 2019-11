Tenis: Ashleigh Barty a castigat Turneul Campioanelor de la Shenzhen

Jucătoarea australiană de tenis Ashleigh Barty, numărul unu mondial, a câştigat în premieră Turneul Campioanelor, în finala căruia a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe deţinătoarea trofeului, ucraineanca Elina Svitolina, duminică la Shenzhen (China). Bary, în vârstă de 23 ani, şi-a luat cu această ocazie revanşa în faţa reprezentantei Ucrainei, care câştigase toate cele cinci partide anterioare împotriva australiencei. Precedentul lor duel a avut loc în primăvara acestui an, la Indian Wells, Svitolina impunându-se în trei seturi (7-6, 5-7, 6-4). Foto: (c) Aly Song / REUTERS De această dată, campioana de la Roland Garros a jucat mult mai agresiv şi a câştigat patru ghemuri pe serviciul adversarei sale. Jucătoarea de la antipozi s-a impus după o oră şi 28 minute de joc şi a intrat în posesia Trofeului Billie Jean King. Ashleigh Barty a cucerit duminică al treilea său trofeu din acest an, după cele de la Miami şi Roland Garros, ajungând la un total de şase titluri în circuitul profesionist. Graţie evoluţiilor sale de la Turneul Campioanelor, jucătoarea australiană şi-a asigurat primul loc în clasamentul WTA la finele acestui an. AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dădârlat)