Tenis: Bianca Andreescu, detinatoarea titlului, a anuntat ca nu va participa US Open

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, deţinătoarea titlului, a anunţat că nu va participa la ediţia din acest an a turneului de tenis US Open (31 august-13 septembrie), afirmând într-o postare pe Twitter că nu s-a putut pregăti suficient în contextul pandemiei de coronavirus. ''După ce am discutat cu cei apropiaţi, am luat decizia dificilă de a nu reveni la New York în acest an, pentru a mă concentra pe forma mea fizică şi a mă asigura că sunt pregătită să joc la cel mai bun nivel al meu'', a explicat Andreescu, citată de AFP. ''Victoria de la US Open a fost de departe cel mai bun moment al carierei şi îmi va lipsi New York-ul. Totuşi, îmi dau seama că obstacolele neprevăzute, în principal cele puse de pandemia de coronavirus, au compromis capacitatea mea de a mă pregăti suficient ca să fiu competitivă la cel mai înalt nivel'', a mai spus Bianca Andreescu. Actualul număr şase mondial a cucerit la New York primul său titlu de Mare Şlem, după o finală cu americanca Serena Williams. Andreescu s-a accidentat la genunchi în octombrie 2019, la Shenzhen, în grupele Turneului Campioanelor, iar de atunci nu a mai putut juca meciuri oficiale. Jucătoarea de 20 de ani asigurase în iunie că intenţionează să joace la US Open şi se afla pe lista de înscrieri la această ediţie care va avea loc cu porţile închise. Absenţa canadiencei se adaugă unui şir lung de nume cu greutate, în care mai figurează, printre altele, la feminin, liderul mondial, australianca Ashleigh Barty, ucraineanca Elena Svitolina (5 WTA), olandeza Kiki Bertens (7 WTA), rusoaica Svetlana Kuzneţova, laureată la US Open în 2004, care au făcut această alegere din cauza riscurilor legate de pandemia de coronavirus care face ravagii în Statele Unite. Acestei liste se adaugă franţuzoaica Fiona Ferro, care a câştigat săptămâna trecută turneul de la Palermo, primul turneu din circuitul WTA după cinci luni de întrerupere din cauza pandemiei.