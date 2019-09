Tenis: Bianca Andreescu s-a calificat in semifinalele turneului US Open

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu îşi continuă parcursul de excepţie la turneul de tenis US Open în care s-a calificat, miercuri, în semifinale, după o victorie în trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, în faţa belgiencei Elise Mertens. Andreescu, numărul 15 mondial, va juca prima ei semifinală de Mare Şlem din carieră la vârsta de 19 ani. ''E o nebunie. În urmă cu un an eram în calificări... nu am cuvinte, trebuie să mă ciupesc!'', a declarat Andreescu, aflată în urmă cu un an pe locul 208 în clasamentul WTA. La ediţia trecută a turneului de la Flushing Meadows, Bianca Andreescu a pierdut în primul tur al calificărilor. Jucătoarea canadiană a explodat în acest an, în care a cucerit titluri la Indian Wells şi Toronto, iar acum s-a calificat în semifinale la US Open după ce a trecut de Mertens (26 WTA). La primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, s-a oprit în turul al doilea, venind din calificări. De asemenea, la Roland Garros a ajuns până în turul al doilea, abandonând din cauza unei accidentări la umărul stâng din cauza căreia a ratat tot sezonul de iarbă, inclusiv turneul de la Wimbledon. În penultimul act, Andreescu o va înfrunta pe elveţianca Belinda Bencic (12 WTA), calificată şi ea în premieră într-o semifinală de Mare Şlem, după 7-6 (7/5), 6-3 cu croata Donna Vekic (23 WTA). ''Am visat de când eram mică, iar acum sunt aici, mă bucur de asta, mai ales pe un astfel de stadion'', a declarat elveţianca de 22 de ani după meci în faţa spectatorilor prezenţi pe arena ''Arthur Ashe''. Bencic a revenit la cel mai înalt nivel al său după o operaţie la încheietura mâinii stângi în primăvara anului 2017. Ea a ieşit din Top 300, după cinci luni de absenţă din circuitul WTA, a revenit în Top 75 la sfârşitul lui 2017, câştigând două titluri WTA şi două ITF. Cealaltă semifinală de la Flushing Meadows le va opune pe americanca Serena Williams şi pe ucraineanca Elina Svitolina. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)