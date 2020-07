Tenis/Coronavirus: Turneele ATP si WTA din China au fost anulate, inclusiv Turneul Campioanelor

Cele două circuite profesioniste de tenis, ATP (masculin) şi WTA (feminin), au anunţat, vineri, că au fost anulate toate turneele din acest an din China, inclusiv Turneul Campioanelor de la Shenzhen, după ce ce autorităţile chineze au anulat toate evenimentele sportive internaţionale de pe teritoriul ţării din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Reuters. Administraţia Generală a Sportului, cel mai înalt organism sportiv din China, a anunţat în urmă cu două săptămâni că doar competiţiile-test pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022 vor avea loc în acest an. ATP şi WTA au sperat că turneele lor vor fi exceptate de la regulă, în încercarea de a avea în calendar cât mai multe turnee posibil, având în vedere sezonul perturbat, însă în cele din urmă au acceptat decizia. ''Suntem extrem de dezamăgiţi că evenimentele de clasă mondială din China nu vor avea loc anul acesta'', a afirmat directorul executiv al WTA, Steve Simon, într-un comunicat. WTA avea şapte turnee în China în calendarul său provizoriu pentru restul anului 2020, inclusiv Turneul Campioanelor, care încheia stagiunea. Circuitul se va relua pe 3 august, cu Palermo Open, după o pauză de cinci luni. ATP a anulat patru competiţii, Shanghai Masters, singurul Masters 1.000 din Asia, China Open de la Beijing, un eveniment ATP 500, precum şi turneele de la Chengdu şi Zhuhai, turnee ATP 250. ''Cu inima grea anunţăm că turneele ATP nu se vor disputa anul acesta în China'', a transmis preşedintele ATP, italianul Andrea Gaudenzi. ''Respectăm decizia guvernului chinez de a face ce e mai bine pentru ţară, ca răspuns la o situaţie globală fără precedent'', a adăugat fostul tenisman. Turneul Campioanelor, WTA Finals, dotat cu premii totale de 14 milioane de dolari, reuneşte cele mai bun opt jucătoare şi cele mai bun opt perechi de dublu ale anului, anul trecut s-a mutat la Shenzhen, după ce a fost găzduit de Singapore din 2014. Steve Simon a precizat săptămâna aceasta pentru Reuters că are planuri de rezervă pentru ediţia din acest an a Turneului Campioanelor, fără a oferi alte detalii. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)