Tenis: Dominic Thiem, campion la US Open dupa o finala dramatica

Tenismanul austriac Dominic Thiem a câştigat ediţia din acest an a turneului US Open, impunându-se în cinci seturi, 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6), în faţa germanului Alexander Zverev, la capătul unei finale dramatice, care a avut loc duminică la Flushing Meadows. Thiem (27 ani), numărul 3 mondial, şi-a trecut astfel în palmares primul său titlu de Mare Şlem, după trei finale pierdute (Roland Garros 2018, 2019 şi Australian Open 2020). Foto: (c) JASON SZENES / EPA Condus cu 2-0 la seturi (2-6, 4-6), austriacul nu a renunţat la luptă, reuşind să se impună în următoarele două (6-4, 6-3), înainte de a câştiga setul decisiv la tiebreak, după ce a fost condus cu 5-3, intrând în posesia trofeului. El este al 55-lea campion de Grand Slam din era Open şi al 150-lea din toate timpurile, conform site-ului ATP Tour, care precizează totodată, că aceasta a fost prima finală de la US Open decisă în cinci seturi şi prima în care câştigătorul a reuşit să revină după ce a fost a pierdut primele două seturi. Dominic Thiem a devenit cu această ocazie al doilea tenisman austriac din istorie care reuşeşte să cucerească un titlu de Mare Şlem, după compatriotul său Thomas Muster, învingător la Roland Garros în 1995. AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)