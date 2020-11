Cea mai longevivă și mai sudată pereche a ultimilor ani în circuitul ATP a ajuns la capăt de drum. Jean-Julien Rojer, 39 de ani, va porni în sezonul viitor împreună cu Marcelo Melo, brazilianul în vârstă de 37 de ani, fost lider mondial și dublu campion de Grand Slam. Horia, 35 de ani, a confirmat despărțirea prin intermediul reprezentantului său de presă, nedorind să furnizeze alte detalii.

Vestea vine ca o veritabilă surpriză. Încă de când au decis să joace împreună, după încheierea sezonului 2013, au vorbit despre o colaborare care să țină până la sfârșitul carierei. Se știu de multă vreme, de când amândoi căutau să-și dezvolte o carieră la simplu și locuiau la Miami. Rămăseseră în relații bune peste ani, iar când s-au reunit, în 2014, au început aventura comună cu un sezon excelent. 8 titluri din 9 finale jucate, Zagreb, Casablanca, București, s-Hertogenbosch, Shenzhen, Washington, Beijing, Valencia, ultimele trei de categorie ATP 500. Calificare la Turneul Campionilor, de asemenea.

Cel mai bun sezon împreună a fost, cu siguranță, 2015, când au cucerit primul lor titlu de Grand Slam, la Wimbledon, într-o finală cu Jamie Murray și John Peers, pe care au dominat-o, 7-6 (5), 6-4, 6-4. Au adăugat o altă perlă pe coroana acelui sezon, triumful la ATP World Tour Finals, trecând în ultimul act de Florin Mergea și Rohan Bopanna, 6-4, 6-3. În acel an, au fost perechea numărul 1 la final. În 2017, au cucerit și al doilea titlu major, la US Open, confirmând chimia deosebită dintre ei.

„Amândoi am pornit cu mentalitatea și cu atitudinea de a forma o echipă", spunea Horia la finele lui 2019 într-un interviu pentru Gazetă. La întrebarea despre o carieră dusă până la capăt împreună, răspundea astfel: „Cerințele pe care le am de la un partener nu s-au schimbat nici acum. De atunci îmi doream unul cu care să comunic, să fie pozitiv, motivat, muncitor, calm când e nevoie. Toate aceste aspecte sunt încă acolo. Juls e în continuare foarte motivat".

Horia a avut mai multe accidentări în ultimii ani, dar Rojer a înțeles de fiecare dată situația. „Cred că pentru el a fost o provocare din cauza problemelor mele, că nu am jucat unele luni, anul trecut. Luni în care el putea să se gândească la lucrul acesta. Am vorbit despre asta, mi-a spus că mă așteaptă cât e nevoie, am avut liniște, loialitate, siguranță, tot ce-mi doresc de la un partener de dublu. Indiferent de circumstanțe, a fost acolo și încă e. Nu judec din prisma rezultatelor, ci a atitudinii, a efortului, a atenției", mai spunea Tecău.

Acum însă, separarea s-a produs. Rămân 7 ani cu multe performanțe și îmbrățișările solidare de la finele oricărui meci, fie victorie, fie înfrângere.