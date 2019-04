Tenis: Irina Bara si Gabriela Ruse, invinse in sferturile probei de dublu

Tenis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea formata din Irina Bara si Gabriela Ruse a parasit competitia de la Bogota, dupa ce a pierdut in sferturi, scor 6-2, 7-5, in fata echipei Hayley Carter/Ena Shibahara (SUA). Meciul a durat o ora. Dupa un prim set pierdut categoric, Bara si Ruse au avut 4-2 in setul secund, insa si-au pierdut de trei ori consecutiv serviciul (au servit pentru set decisiv la 5-4) si au fost invinse cu 7-5. Pentru prezenta in aceasta etapa a competitiei, Irina si Gabriela vor primi 60 de puncte in clasamentul WTA de dublu si 1.820 de dolari. Vezi si: Ce onoare! Simona Halep, în topul celor mai profitabile afaceri facute de Nike în istoria tenisului Tot in sferturi la dublu, Ana Bogdan si Sachia Vickery ( ...