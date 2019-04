Tenis: Jucatoarea romana de tenis, Irina Begu, s-a retras din turneul de la Istanbul

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, accidentata duminica la Rouen, in Fed Cup, s-a retras din turneul de la Istanbul, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, potrivit site-ului competitiei. Begu s-a accidentat la glezna piciorului drept in finalul meciului cu Pauline Parmentier, duminica, la Rouen, castigat de frantuzoaica in trei seturi, cu cu 6-3, 2-6, 6-2. Romanca urma sa joace cu o adversara venita din calificari la Istanbul. In urma desfasurarii meciurilor din calificari, Mihaela Buzarnescu, a doua favorita, ca juca marti contra israeliencei Julia Glushko (lucky loser), invinsa de Irina Maria Bara in ultimul tur preliminar. Bara va juca in primul tur cu Sorana Cirstea, in timp ce Ana Bogdan ...