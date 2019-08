Tenis: Monica Niculescu va juca finala de dublu la Bronx Open (WTA)

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu şi rusoaica Margarita Gasparian vor juca finala de dublu a turneului Bronx Open (WTA) de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce au dispus cu 6-4, 4-6, 11-9 de cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Aleksandra Krunic (Serbia). Niculescu şi Gasparian au obţinut victoria după o oră şi 34 de minute în care au comis 5 duble greşeli. Ele au avut 3-1 şi 4-3 în setul secund, iar în super tiebreak au fost conduse cu 7-3, dar au egalat, 7-7, impunându-se în cele din urmă cu 11-9, la a doua minge de meci. Perechea româno-rusă şi-a asigurat un cec de 6.400 dolari şi 180 de puncte WTA la dublu. În ultimul act, Niculescu şi partenera sa vor juca împotriva cuplului compus din croata Darija Jurak şi spaniola Maria Jose Martinez Sanchez, cap de serie numărul trei. Niculescu are nouă titluri WTA la dublu în carieră, ultimul obţinut anul acesta, la Hua Hin (Thailanda), alături de Irina Begu, şi alte 16 finale disputate. Gasparian are patru titluri WTA la dublu şi a mai jucat o finală. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)